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Прощай, бабье лето: резко похолодает и дожди зальют Новосибирск

сегодня 14:51

Фото pixabay.com

Резкое похолодание и затяжные дожди идут в Новосибирск; последним солнечным и тёплым днем будет понедельник, 21 сентября.

Бабье лето окончательно уходит из Новосибирской области, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

Порывистый ветер и ночные дожди придут в Новосибирск. Последним солнечным и тёплым днём будет понедельник, 21 сентября. По данным сервиса, на этой рабочей неделе ожидается ухудшение погоды без перспектив потепления. Столбик термометра покажет +23 градуса, осадков не ожидается.

В дальнейшем сервис прогнозирует резкое понижение температуры уже со вторника. Самым холодным днём будет четверг — воздух прогреется до +9 градусов.

Всю неделю будут идти дожди, температура будет колебаться около отметки +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Сибири выпадет первый снег.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

похолодание
прогноз погоды

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