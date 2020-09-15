Пьяный дебошир пытался разбить иллюминатор в самолёте в небе над Новосибирском

Фото пресс-службы Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего рейсом Тюмень – Новосибирск; пьяный мужчина колотил по спинке кресла и по стеклу иллюминатора.

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который неадекватно вёл себя во время перелёта по маршруту Тюмень – Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России.

Как уточнили в ведомстве, дебош 3 сентября устроил 38-летний житель Хабаровского края.

«В ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, следовавшего сообщением Тюмень – Новосибирск, грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу воздушного судна», — сказали в пресс-службе.

Экипаж пытался пресечь действия дебошира, но мужчина не реагировал на замечания.

«Он продолжал выражаться нецензурной бранью, при этом наносил удары по спинке сиденья сидящего передним ним пассажира и иллюминатору воздушного судна», — уточнили в ведомстве.

После приземления самолёта в аэропорту Толмачёво нетрезвого мужчину передали сотрудникам транспортной полиции.

Как уточнили правоохранители, в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признался полностью, уголовное дело направлено в суд.