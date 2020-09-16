Пять человек влетели в тягач и погибли в ДТП под Ангарском
Фото Управление МЧС по Иркутской области
Пять человек погибли в ДТП под Ангарском; Toyota Cresta столкнулась с тягачом.
Пять человек стали жертвами ДТП на участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй Иркутской области. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, водитель автомобиля Toyota Cresta ехал на высокой скорости и не справился с управлением.
Машину попытался остановить инспектор ГИБДД, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. При обгоне грузовика водитель выехал на обочину, потерял управление и выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент следовал седельный тягач.
«В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.
По данным регионального МЧС, движение по автодороге Р-255 «Сибирь» частично ограничено. На месте работают пять специалистов МЧС России и две единицы спецтехники.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, по факту происшествия проводится доследственная проверка. По предварительной информации, все погибшие — мужчины.
Напомним, после жуткого ДТП в Барнауле, где погибла семья с двумя детьми, возбудили уголовное дело.
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