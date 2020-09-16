Ребёнок весь в слезах: родители новосибирских школьников жалуются на несправедливые двойки и неподъёмную домашку

ФОТО PIXABAY.COM, Ольги Лазаревой, Густаво Зырянова

Новосибирских родителей возмутила система выставления оценок в школе; по их мнению, второклассники не должны получать двойки и проводить по несколько часов за выполнением домашнего задания.

От превращения старательной первоклашки в школоненавистницу, как оказалось, — рукой подать. Обратившаяся в редакцию Сиб.фм сибирячка Ольга Н. рассказала о неожиданном превращении дочери: ещё недавно девочка ждала 1 сентября как самый большой праздник, а теперь не хочет садиться за уроки. «Просто отбили желание учиться, вот и всё», — рассказала женщина.

Двойки и море домашки

По мнению Ольги, всему виной — система оценок в школе и то, что после уроков ребёнок не имеет возможности полноценно отдохнуть — на выполнение домашнего задания иногда уходит по 3-4 часа.

«Началось всё с этой контрольной или тестирования, не знаю, как правильно называется. Дочке поставили двойку, представляете!? Она очень расстроилась. А когда я пришла разбираться, учитель мне заявила, что дочку нужно переводить в класс коррекции», — поделилась мама школьницы.

Ольга не отрицает, что за время летних каникул дети могли расслабиться и сейчас им сложно собраться с мыслями.

«Плюс карантин, когда учились дистанционно. Качество образования на удалёнке, конечно, не то. Но всё же это не повод для двоек! Ребёнок теперь весь в слезах», — добавила она.

Ещё одна мама ученика младших классов рассказала журналисту Сиб.фм о том, что ребёнок получил двойку из-за проблем с каллиграфией.

«Видите ли, почерк не очень аккуратный и соединения букв — не плавные. А ничего, что в те дни, когда проходили эти соединения, мы учились дистанционно и наработать необходимую практику просто не было возможности?!» — удивилась сибирячка.

По словам женщины, «ребёнок не должен страдать из-за того, что обстоятельства сложились так, а не иначе». «Если учимся дистанционно — значит, и оценки должны быть альтернативные», — сказала она.

Почти все мамы школьников, обратившиеся в редакцию Сиб.фм, посетовали на большой объём домашних заданий.

«Прихожу с работы в 20 часов, и почти сразу садимся за уроки. Без меня ребёнок заниматься отказывается. А задано столько, что можно смело вычёркивать пару часов из жизни», — рассказали они.

Как обжаловать плохую оценку?

В министерстве образования Новосибирской области, куда Сиб.фм направил официальный запрос, сообщили, что учащиеся 2-3 классов не должны тратить на выполнение домашнего задания более полутора часов.

«В соответствии с СанПиНом, объём заданий во 2-3 классах должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали полутора часов. При этом учитываются индивидуальные и психофизические особенности детей», — говорится в ответе ведомства.

Что касается неудовлетворительных оценок, то в региональном минобре отметили, что ещё в апреле во все школы области были направлены рекомендации «применять интегрированные способы оценивания — наряду с отметками по пятибалльной шкале использовать формы оценивания зачёт/незачёт».

«Такие формы можно применять в отношении школьников 1-3-х, а также 5-8-х классов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве рассказали, как быть родителям, считающим, что плохая оценка ребёнку поставлена несправедливо.

«Обучающийся или его родители имеют право обжаловать действия педагога. Для этого нужно обратиться к директору образовательной организации или в комиссию по урегулированию споров с письменным заявлением», — сказали в минобре.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, на что могут повлиять оценки за выполнение Всероссийских проверочных работ.