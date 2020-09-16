Республика Алтай на неделю «замораживает» жизнь района из-за коронавируса

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В районе Республики Алтай на неделю могут остановить работу магазинов; задуматься о жёстких мерах пришлось после того, как число заболевших коронавирусом начало стремительно увеличиваться.

Вариант полной остановки работы малого бизнеса в Кош-Агачском районе обсудили в местной администрации. Распространение коронавирусной инфекции глава района Серикжан Кадырбаев предложил предпринимателям остановить закрытием торговых точек. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Бизнесмены, которые участвовали в совещании с главой, согласились с тем, что такая мера может помочь в борьбе с коронавирусной инфекции. Однако «закрыться» они согласны только вместе с остальными предприятиями.

Этот вопрос оставили в ведении отдела экономики. Если все предприниматели согласятся с предложением главы района, то магазины для покупателей будут недоступны с 28 сентября по 4 октября.

«Жизнь районе заморозится на семь дней. Вопрос на стадии обсуждения, хотя многие согласны закрыть свои торговые точки, полная ясность определится уже ближе к 28 сентября», — говорится в сообщении администрации.

Также уточняется, что ограничения коснутся и граждан. На неделе рейдовые мероприятия по району усилят.

С начала пандемии в Кош-Агачском районе выявили 1 176 случаев заражения COVID-19 и это самый большой показатель среди районов Республики Алтай.

В районе до сих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий, а сегодня все школы перевели на удалёнку.