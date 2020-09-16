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Робот Николай из Новосибирска будет записывать пациентов на приём к врачу

сегодня 17:52

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Программа с использованием голосового робота Николая будет применяться для записи пациентов в медучреждения; проект победил на всероссийском конкурсе «ПРОФ‑IT.2020».

Проект Новосибирской области «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал победителем в номинации «Здравоохранение» на всероссийском конкурсе «ПРОФ‑IT.2020», финал которого завершился в Красноярске. Он предусматривает использование голосового робота Николая для записи на приём к врачу по номеру «Единой регистратуры 124». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в этом году в конкурсе было заявлено 240 проектов из 58 регионов. В финал вышли 49 региональных проектов, которые по итогам оценки заняли в каждой номинации первые три места. Новосибирская область при этом была в числе лидеров по количеству проектов-финалистов конкурса.

«Внедрённая система самообслуживания пациентов в «Единой регистратуре 124» является сейчас всероссийской инновацией. Проект-победитель реализован совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области. Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами предусматривает использование голосового робота Николая для записи на приём к врачу по номеру «Единой регистратуры 124», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Робот Николай изначально создавался для МФЦ и стал первой подобной разработкой в стране. Архитектурная особенность системы позволила внедрить его в работу «Единой регистратуры 124».

«Система оптимизирует процедуру взаимодействия с клиентами, а также позволяет получать достоверные аналитические выводы на основе данных для лучшего понимания клиентов, в том числе их предпочтений и потребностей», — уточнили в министерстве.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирская область
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робот

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