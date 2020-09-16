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В России собрались ввести льготную ипотеку для детей-сирот

сегодня 15:18

Фото pixabay.com

В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот; жильё хотят выдавать всего под 2-6 % годовых.

В РФ может появиться новый вид льготной ипотеки под 2-6 % годовых для детей-сирот. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ) и уже направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением ввести и распространить действие сертификатов на жильё как на регион проживания льготников, так и по всей стране.

Как пишут «Известия» со ссылкой на копию письма, ОНФ выступил с такой инициативой в связи с тем, что проблема обеспечения жильём детей-сирот не решается в России на протяжении многих лет.

Как рассказали газете в Счётной палате, за последние пять лет очередь на жильё для сирот увеличилась на 50 тысяч человек. Более того, рост продолжается и в 2020 году: в январе очередь составляла порядка 278 тысяч, а сейчас она превышает 284 тысяч человек, причём около 68 % из них — совершеннолетние россияне, уже покинувшие детские дома, однако до сих пор не получившие квартиры.

Сегодня средняя длительность ожидания жилья составляет порядка семи лет, однако в некоторых регионах, среди которых Забайкальский край, республики Бурятия, Тыва, сироты ждут квартир по 20 и более лет.

По данным Счётной палаты, ежегодно только около 10 % детей-сирот получают жильё. В ведомстве пояснили, что проблема заключается в том, что ежегодно выделяемых на эти цели 32 млрд не хватает для обеспечения детей-сирот жильём. По подсчётам Счётной палаты, для этого понадобится порядка 265 млрд рублей.

В конце февраля Минпросвещения подготовило законопроект, согласно которому дети-сироты смогут получить сертификат на приобретение жилья в собственность с 1 января 2021 года.

Напомним, Минтруд увеличил материнский капитал россиянам на второго и первого ребёнка.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

дети-сироты
льготная ипотека

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