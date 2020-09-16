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Российская телеведущая прогулялась голой по проезжей части, подмигнула ДПС и была задержана врачами

сегодня 17:57

Фото скриншот с видео

Российская телеведущая прогулялась голой по проезжей части и попала на видео; в конце прогулки актрису поджидали врачи и полиция.

В подмосковном городе Раменское российская телеведущая и актриса Хильда Кармен прогулялась голой, после чего была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает паблик «Типичное Раменское».

На опубликованном в Сети видео обнажённая Кармен идёт по проезжей части города, за ней едет машина сотрудников ДПС. Инспекторы следовали за ведущей несколько минут, не предпринимая никаких действий. Авторы ролика рассуждают, в связи с чем женщина оголилась.

«Вроде идёт нормально. Может, проспорила что-то. Смотри, она подмигнула инспекторам», — комментирует ролик очевидица.

По данным СМИ, девушка оголилась после того, как приняла запрещённые вещества. В конце прогулки актрису поджидали врачи. Медики приложили немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль скорой помощи.

27-летняя Хильда Кармен снималась в рекламах, сериалах и короткометражных фильмах. Также она ведёт шоу про путешествия «Знания и эмоции» на телеканале ТВ-3.

Напомним, 22-летняя россиянка после секс-вечеринки с тремя любовниками напала с ножом на одного из них и голая сиганула с 13-го этажа.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

ДПС
голая
телеведущая

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