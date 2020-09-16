Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают

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Названы товары, которые могут сильно подорожать в России; цены подскочат уже к концу ноября.

Товары импортного производства могут серьёзно подорожать в России. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Виталий Калугин.

Как сообщает Ura.ru, эксперт порекомендовал российским гражданам озаботиться их покупкой уже сейчас, не откладывая её на потом.

В первую очередь, как отмечает специалист, россиянам стоит ожидать подорожания бытовой техники, электроники и автомобилей, которые поступают в страну из-за рубежа.

«Объём повышения цен может составить до 10 % уже к концу ноября. А вот стоимость продуктов питания не должна увеличиться сильно», — отмечает Калугин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти хотят сделать выплату повышенных пособий для безработных постоянной мерой государственной поддержки.