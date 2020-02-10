Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: как правильно провести этот день
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Сегодня православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы; этот день принято проводить в молитвах, не допуская негативных мыслей и действий.
Великий православный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы — отмечается сегодня, 21 сентября. В этот день верующие идут в храмы и читают молитвы.
Считается, что в Рождество Пресвятой Богородицы запрещено заниматься физическим трудом, предаваться негативным мыслям.
Как правило, в этот день люди мoлятϲя об uзбɑʙлении от пρoблeм ϲ бeϲплoдueм. Мoлoдыe женщины пρoϲят пoмoщu y Бoгoмɑтeρu.
Накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе в канун великого двунадесятого праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал полный список православных праздников в 2020 году.
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