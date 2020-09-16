С пожаром и эвакуацией: в Новосибирске прошли масштабные учения

Фото и видео ГУ МЧС по НСО

Специалисты МЧС провели показательные учения в ТЦ «Дружба»; репетировали эвакуацию большого количества людей.

В торговом центре «Дружба» в Дзержинском районе Новосибирска прошло показное пожарно-тактическое учение, в котором были задействованы 13 единиц основной и специальной техники, 46 человек личного состава.

По замыслу учений, пожар возник в одном из торговых залов и в задымлённом здании остались люди.

По легенде возгорание возникло в одном из торговых павильонов, расположенных в цокольном этаже здания. В этом месте имеется большая горючая загрузка и всегда много посетителей. В случае реального пожара распространению огня будет способствовать большое количество синтетических материалов, которые при горении выделяют токсичный дым.

Работникам организации самостоятельно не удалось ликвидировать возгорание, в результате чего возникло плотное задымление в торговом зале. От дыма сработала автоматическая пожарная сигнализация, включилась система оповещения и управления эвакуацией, а сигнал о пожаре автоматически поступил на пульт пожарной охраны.

Персонал и охрана объекта приступили к эвакуации посетителей и продавцов, а также вынесли на свежий воздух условных пострадавших.

Прибывшие к месту тренировки пожарные расчёты провели разведку и поиск людей в торговом центре. Звеньями газодымозащитников из задымленной зоны с помощью спасательных капюшонов, защищающих от угарного газа и отравляющих веществ, были спасены пять человек.

Одновременно огнеборцы установили технику на водоисточники, проложили магистральные линии, после чего подали стволы на тушение условного огня.

Сотрудники МЧС России оперативно провели спасательные работы и потушили имитированный пожар. Ход операции координировал штаб пожаротушения.

Тренировка позволила пожарно-спасательным подразделениям проверить пути подъезда к торговому центру, возможность доступа к пожарным гидрантам, а также детально изучить территорию объекта и отработать вопросы взаимодействия с администрацией торгового центра. Сотрудники МЧС России отточили тактику тушения пожаров в здании с массовым пребыванием людей, а персонал объекта отработал навыки быстрой эвакуации большого количества посетителей.

Напомним, сегодня в МЧС рассказали, как людей из пожара спаси пожарные извещатели.