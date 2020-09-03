Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей

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Семьи убитых потребовали взыскать с Фургала полтора миллиарда рублей; потерпевшие заявили гражданский иск к обвиняемому в убийствах экс-губернатору Хабаровского края.

Семьи убитых потребовали взыскать полтора миллиарда рублей с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, потерпевшие заявили гражданский иск к обвиняемому в убийствах о выплате им компенсации морального вреда.

В ходе заседания в Мосгорсуде были оглашены материалы дела, из которых следует, что родственники Олега Булатова и Александра Смольского настаивают на возмещении им ущерба, причинённого Фургалом.

Экс-чиновника задержали в ночь на 9 июля и вменили два убийства и одно покушение в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Бывший губернатор отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело против него инициировали «определённые должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».

Напомним, в ходе следствия по делу Фургала прокурор заявил, что у обвиняемого была бригада киллеров, выполнявших «особенные» поручения экс-губернатора Хабаровского края.