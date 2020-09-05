Семья с детьми погибла в ночном ДТП в Барнауле

Фото со страницы сообщества "Барнаул 22" в социальной сети "ВКонтакте"

Иномарка на большой скорости влетела в стоящий «Камаз»; погибли двое взрослых и двое детей.

В Барнауле воскресным вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла вся семья – отец, мать и двое детей 9 и 3 лет.

На месте происшествия работали спасатели и пожарные.

По уточненным данным пресс-службы ГУ МВД, ДТП произошло около 20:55 на пересечении Павловского тракта с Трактовой улицей.

По предварительной информации, водитель, управлявший автомобилем Toyota RAV4 столкнулся с "Камазом", который в тот момент движение не осуществлял. Погибли люди, находившиеся в легковом автомобиле, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 сентября в Новосибирске произошла смертельная авария с участием трёх автомобилей.