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Сколько часов школьники должны тратить на домашнюю работу – ответ новосибирского минобра

сегодня 14:59

Фото pixabay.com

Родители новосибирских школьников жалуются на большую загруженность детей после уроков; в минобре объяснили, сколько часов младшеклассники должны тратить на домашку.

Учащиеся 2-3 классов не должны тратить на выполнение домашнего задания более полутора часов. Об этом Сиб.фм сообщили в ответ на запрос в министерстве образования Новосибирской области.

Ранее в редакцию обратились родители младшеклассников, которых возмутил большой объём домашнего задания у детей.

«В 20 часов прихожу с работы, и мы садимся на 4 часа за уроки. Просто кошмар, ни я, ни ребёнок в итоге не отдыхаем полноценно», — рассказала женщина.

Как пояснили в минобре, в соответствии с СанПиНом объём заданий во 2-3 классах должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали полутора часов.

«При этом учитываются индивидуальные и психофизические особенности детей», — говорится в ответе.

Напомним, ранее в региональном министерстве образования рассказали, на что повлияют результаты Всероссийских проверочных работ.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

школа
Новосибирская область

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