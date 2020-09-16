Снова больше шести тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России
Фото Михаила Докукина / Сиб.фм
В России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса; умер 71 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.
🔸 Москва — 915
🔸 Санкт-Петербург — 209
🔸 Московская область — 193
🔸 Ростовская область — 177
🔸 Нижегородская область — 162
🔸 Воронежская область — 160
🔸 Ставропольский край — 140
🔸 Кемеровская область — 130
🔸 Ульяновская область — 124
🔸 Свердловская область — 123
🔸 Самарская область — 112
🔸 Саратовская область — 102
🔸 Красноярский край — 101
🔸 Оренбургская область — 100
🔸 Ханты-Мансийский АО — 98
🔸 Архангельская область — 97
🔸 Волгоградская область — 95
🔸 Краснодарский край — 92
🔸 Пензенская область — 92
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Удмуртская Республика — 81
🔸 Республика Крым — 79
🔸 Республика Алтай — 78
🔸 Республика Коми — 76
🔸 Мурманская область — 75
🔸 Республика Калмыкия — 73
🔸 Алтайский край — 73
🔸 Приморский край — 71
🔸 Пермский край — 70
🔸 Иркутская область — 69
🔸 Кировская область — 68
🔸 Челябинская область — 68
🔸 Республика Бурятия — 67
🔸 Республика Саха (Якутия) — 67
🔸 Хабаровский край — 66
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65
🔸 Тюменская область — 65
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 65
🔸 Томская область — 59
🔸 Омская область — 58
🔸 Забайкальский край — 58
🔸 Новосибирская область — 55
🔸 Брянская область — 52
🔸 Ленинградская область — 52
🔸 Белгородская область — 51
🔸 Орловская область — 51
🔸 Ярославская область — 50
🔸 Астраханская область — 49
🔸 Республика Ингушетия — 46
🔸 Калужская область — 45
🔸 Ивановская область — 43
🔸 Вологодская область — 43
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Псковская область — 39
🔸 Тамбовская область — 38
🔸 Республика Тыва — 38
🔸 Магаданская область — 38
🔸 Костромская область — 37
🔸 Рязанская область — 35
🔸 Тверская область — 35
🔸 Республика Башкортостан — 35
🔸 Республика Хакасия — 35
🔸 Республика Северная Осетия — 34
🔸 Владимирская область — 32
🔸 Липецкая область — 32
🔸 Тульская область — 32
🔸 Калининградская область — 32
🔸 Республика Мордовия — 32
🔸 Амурская область — 32
🔸 Новгородская область — 29
🔸 Сахалинская область — 28
🔸 Севастополь — 27
🔸 Курская область — 26
🔸 Курганская область — 26
🔸 Республика Адыгея — 25
🔸 Чувашская Республика — 25
🔸 Республика Татарстан — 24
🔸 Камчатский край — 22
🔸 Республика Марий Эл — 21
🔸 Республика Карелия — 17
🔸 Смоленская область — 15
🔸 Еврейская АО — 11
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.
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