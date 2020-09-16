Снова больше шести тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса; умер 71 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.

🔸 Москва — 915

🔸 Санкт-Петербург — 209

🔸 Московская область — 193

🔸 Ростовская область — 177

🔸 Нижегородская область — 162

🔸 Воронежская область — 160

🔸 Ставропольский край — 140

🔸 Кемеровская область — 130

🔸 Ульяновская область — 124

🔸 Свердловская область — 123

🔸 Самарская область — 112

🔸 Саратовская область — 102

🔸 Красноярский край — 101

🔸 Оренбургская область — 100

🔸 Ханты-Мансийский АО — 98

🔸 Архангельская область — 97

🔸 Волгоградская область — 95

🔸 Краснодарский край — 92

🔸 Пензенская область — 92

🔸 Республика Дагестан — 85

🔸 Удмуртская Республика — 81

🔸 Республика Крым — 79

🔸 Республика Алтай — 78

🔸 Республика Коми — 76

🔸 Мурманская область — 75

🔸 Республика Калмыкия — 73

🔸 Алтайский край — 73

🔸 Приморский край — 71

🔸 Пермский край — 70

🔸 Иркутская область — 69

🔸 Кировская область — 68

🔸 Челябинская область — 68

🔸 Республика Бурятия — 67

🔸 Республика Саха (Якутия) — 67

🔸 Хабаровский край — 66

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 65

🔸 Тюменская область — 65

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 65

🔸 Томская область — 59

🔸 Омская область — 58

🔸 Забайкальский край — 58

🔸 Новосибирская область — 55

🔸 Брянская область — 52

🔸 Ленинградская область — 52

🔸 Белгородская область — 51

🔸 Орловская область — 51

🔸 Ярославская область — 50

🔸 Астраханская область — 49

🔸 Республика Ингушетия — 46

🔸 Калужская область — 45

🔸 Ивановская область — 43

🔸 Вологодская область — 43

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42

🔸 Псковская область — 39

🔸 Тамбовская область — 38

🔸 Республика Тыва — 38

🔸 Магаданская область — 38

🔸 Костромская область — 37

🔸 Рязанская область — 35

🔸 Тверская область — 35

🔸 Республика Башкортостан — 35

🔸 Республика Хакасия — 35

🔸 Республика Северная Осетия — 34

🔸 Владимирская область — 32

🔸 Липецкая область — 32

🔸 Тульская область — 32

🔸 Калининградская область — 32

🔸 Республика Мордовия — 32

🔸 Амурская область — 32

🔸 Новгородская область — 29

🔸 Сахалинская область — 28

🔸 Севастополь — 27

🔸 Курская область — 26

🔸 Курганская область — 26

🔸 Республика Адыгея — 25

🔸 Чувашская Республика — 25

🔸 Республика Татарстан — 24

🔸 Камчатский край — 22

🔸 Республика Марий Эл — 21

🔸 Республика Карелия — 17

🔸 Смоленская область — 15

🔸 Еврейская АО — 11

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.