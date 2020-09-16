«Сотрясение и рваные раны»: водитель «Газели» сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

Очередное ДТП произошло в Новосибирске; в аварии серьёзно пострадал велосипедист.

Сегодня, 21 сентября, произошло ДТП в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

«В 7:30 утра Газель с номером 399 у дома номер 1Б по улице Хилокской совершила наезд на велосипедиста, который двигался по проезжей части, двигаясь в сторону Хилокского кольца со стороны Толмачёвского шоссе», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, в результате аварии мужчина 1982 года рождения госпитализирован с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и ушибами всего тела и доставлен в больницу.

Водитель «Газели» с места ДТП скрылся. Госавтоинспекция просит всех очевидцев обратиться в дежурную часть по телефону 232-23-51 или 232-23-21.

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