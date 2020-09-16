Сроки начала отопительного сезона назвали в Новосибирске

Фото Сиб.фм и из открытых источников

На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о начале отопительного сезона; в Новосибирске он стартует на этой неделе.

В ходе оперативного совещания у губернатора Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о начале отопительного сезона.

«Тепло начнут подавать в дома на этой неделе. Сегодня будет подписано постановление», — сказал Локоть.

Мэр также сообщил, что 319 объектов в Новосибирске уже подключены к системе теплоснабжения.

Министр ЖКХ Новосибирской области рассказал, что в 24 районах региона уже начался отопительный сезон.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм показал онлайн-карту подключённых к теплу домов в Новосибирске.