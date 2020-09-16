Сроки начала отопительного сезона назвали в Новосибирске
Фото Сиб.фм и из открытых источников
На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о начале отопительного сезона; в Новосибирске он стартует на этой неделе.
В ходе оперативного совещания у губернатора Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о начале отопительного сезона.
«Тепло начнут подавать в дома на этой неделе. Сегодня будет подписано постановление», — сказал Локоть.
Мэр также сообщил, что 319 объектов в Новосибирске уже подключены к системе теплоснабжения.
Министр ЖКХ Новосибирской области рассказал, что в 24 районах региона уже начался отопительный сезон.
Напомним, 19 сентября Сиб.фм показал онлайн-карту подключённых к теплу домов в Новосибирске.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают