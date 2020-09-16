Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Сроки начала отопительного сезона назвали в Новосибирске

сегодня 10:45

Фото Сиб.фм и из открытых источников

На оперативном совещании у губернатора Новосибирской области сообщили о начале отопительного сезона; в Новосибирске он стартует на этой неделе.

В ходе оперативного совещания у губернатора Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о начале отопительного сезона.

«Тепло начнут подавать в дома на этой неделе. Сегодня будет подписано постановление», — сказал Локоть.

Мэр также сообщил, что 319 объектов в Новосибирске уже подключены к системе теплоснабжения.

Министр ЖКХ Новосибирской области рассказал, что в 24 районах региона уже начался отопительный сезон.

Напомним, 19 сентября Сиб.фм показал онлайн-карту подключённых к теплу домов в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

новосибирск
отопительный сезон

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92096
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41487
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
37912
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31142
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23920
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20141
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19935
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября