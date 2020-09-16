Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Стал известен размер пенсий россиян в 2021 году

сегодня 16:32

Фото pixabay.com

В 2021 году правительство проиндексирует пенсии по старости; на выплаты потратят 8,4 трлн рублей.

Министерство труда РФ опубликовал сведения о бюджете страны в следующем году. Около 8,4 трлн рублей будет направлено на выплату пенсионных обязательств. Планируется, что средний размер пенсий по старости составит 17 443 рубля.

Их озвученной суммы 7,8 трлн рублей будет направлено на выплату страховых пенсий. Около 600 миллиардов пойдёт на компенсации, доплаты к пенсии и пособия на погребения.

Кроме того, 425 миллиардов рублей пойдут на надбавки к пенсиям льготников (ветераны, инвалиды, пострадавшие в результате воздействия радиации и другие категории).

В 2021 году пенсии будут получать получать около 43 миллион граждан. Размер выплат по старости будет проиндексирован на 6,3 %, размер социальных пенсий — на 2,6 %.

Напомним, стало известно, какие выплаты предпенсионеры получат в сентябре.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

пенсионеры

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92249
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41565
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39319
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31195
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23948
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20213
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20012
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября