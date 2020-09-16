Стал известен размер пенсий россиян в 2021 году

Фото pixabay.com

В 2021 году правительство проиндексирует пенсии по старости; на выплаты потратят 8,4 трлн рублей.

Министерство труда РФ опубликовал сведения о бюджете страны в следующем году. Около 8,4 трлн рублей будет направлено на выплату пенсионных обязательств. Планируется, что средний размер пенсий по старости составит 17 443 рубля.

Их озвученной суммы 7,8 трлн рублей будет направлено на выплату страховых пенсий. Около 600 миллиардов пойдёт на компенсации, доплаты к пенсии и пособия на погребения.

Кроме того, 425 миллиардов рублей пойдут на надбавки к пенсиям льготников (ветераны, инвалиды, пострадавшие в результате воздействия радиации и другие категории).

В 2021 году пенсии будут получать получать около 43 миллион граждан. Размер выплат по старости будет проиндексирован на 6,3 %, размер социальных пенсий — на 2,6 %.

Напомним, стало известно, какие выплаты предпенсионеры получат в сентябре.