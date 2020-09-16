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Стремительный рост: в Кузбассе за сутки коронавирус нашли у 124 человек

сегодня 11:59

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Кузбассе резко выросло число заболевших; за сутки коронавирус подтвердился более чем в 100 случаях.

В Кемеровской области за сутки коронавирус диагностировали у 124 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности заболели 8 704 человека. С начала пандемии выздоровели 6 332 пациента. За последние 24 часа скончались ещё два мужчины.

«У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. Он проживал в Прокопьевске. У мужчины 1983 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Анжеро-Судженске», — говорится в сообщении.

В настоящее время под наблюдением находятся 2 283 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Кузбассе ограничивают время посещения магазинов для пенсионеров.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Кузбасс
Кемеровская область

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