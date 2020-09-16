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Стресс или образ жизни: Новосибирск вошёл в десятку самых неспящих городов страны

сегодня 21:22

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Проблемы со сном испытывают 23 % россиян; новосибирцы жалуются на бессонницу.

Аналитики маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг городов, в которых жители страдают бессонницей. Новосибирск вошёл в десятку самых неспящих городов страны.

Всего проблемы со сном испытывают 23 % россиян. Из этого числа 74 % испытывают сложности с засыпанием, 12 % опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6 % россиян заявили о неглубоком и прерывистом сне.

Чем больше город, тем, как правило, выше место в рейтинге. Так, Новосибирск обосновался на десятом месте.

Из общей картины выбивается, пожалуй, только Санкт-Петербург — многомиллионный город федерального значения занял восьмое место. На первом месте ожидаемо Москва, а на втором Пермь.

Страдающие бессонницей объясняют свой недуг стрессами и внутренними переживаниями (71 %), шумом улиц и беспокойными соседями (17 %), неправильным образом жизни (10 %) и проблемами со здоровьем (2 %).

В опросе приняли участие 2 640 респондентов из 22 городов страны.

Напомним, 18 сентября три новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

новосибирск
рейтинг
бессонница

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