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Строго по часам: в Кузбассе ограничивают время посещения магазинов для пенсионеров

сегодня 10:01

Фото из открытых источников

В Кемеровской области людям старше 65 лет предлагают воздержаться от посещения магазинов в часы пик; для пенсионеров вводят отдельное время.

В Кузбассе для пожилых людей вводят особые часы для посещения магазинов. Это связано с рисками распространения коронавирусной инфекции. Практика уже распространилась в Анжеро-Судженске и Киселёвске.

«Магазины — одно из самых главных мест, где происходят заражения. Считаю правильным, что крупные сетевые торговые точки пытаются разделить поток покупателей и вводят особые «часы для пенсионеров», — написал глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко Instagram.

Как отметил градоначальник, в ряде крупных торговых сетей ежедневно с 8:00 до 11:00 действуют льготы для пенсионеров, предоставляются скидки.

«Сейчас мы решаем вопрос с руководителями розничной торговли о предоставлении аналогичных льгот в других магазинах города. Настоятельно прошу старшее поколение отказаться от посещения магазинов в часы пик», — добавил Александр Рыбалко.

В Киселёвске торговые сети также выделили приоритетные часы для пенсионеров.

Напомним, в Кузбассе для пожилых людей вернули режим самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

пенсионеры
Кемеровская область
коронавирус

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