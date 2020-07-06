Суд освободил из-под ареста фигурантов дела о катастрофе в Норильске

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Суд не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста директору и главному инженеру норильской ТЭЦ-3; ранее они стали фигурантами дела о крупнейшем за последние 30 лет разливе топлива.

Директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова, которые проходят по делу о разливе нефтепродуктов в Норильске, отпустили из-под ареста. Об этом 21 сентября сообщает ТАСС на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Собеседник агентства уточнил, что суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения. В начале июня Смирнова и Степанова поместили под стражу до 31 июля.

Ранее директора ТЭЦ-3 и главного инженера обвинили в том, что они разрешили эксплуатацию резервуара с топливом в 2018 году, хотя тогда он нуждался в ремонте. В отношении сотрудников ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая принадлежит «Норникелю» возбудили дело по статье 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

В результате разлива десятков тысяч тонн дизельного топлива в Норильске произошло загрязнение почвы, реки Амбарной, нефтепродукты также попали в озеро Пясино. Росприроднадзор оценил нанесённый ущерб почти в 148 миллиардов рублей. «Норникель» с суммой не согласен.

Напомним, в конце июля мэр Норильска ушёл в отставку — ранее против него возбудили дело о халатности после катастрофы на ТЭЦ.