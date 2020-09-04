Тело утонувшей в Катуни девушки из Новосибирска нашли спустя две недели

Фото МЧС

В Республике Алтай завершились поиски утонувшей жительницы Новосибирска: операция продолжалась больше двух недель.

Спасатели нашли тело жительницы Новосибирска, которая утонула в Катуни 3 сентября. Об этом сегодня сообщают региональные спецслужбы. Согласно данным ГОЧС и ПБ Республики Алтай, тело девушки находилось на каменистой косе посреди русла реки.

О находке 20 сентября сообщили очевидцы. Сигнал поступил из посёлка Известкового Майминского района Республики Алтай, сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сибирячка утонула в районе села Элекмонар. Она пыталась снять на видео свой заплыв.