Тело утонувшей в Катуни девушки из Новосибирска нашли спустя две недели
Фото МЧС
В Республике Алтай завершились поиски утонувшей жительницы Новосибирска: операция продолжалась больше двух недель.
Спасатели нашли тело жительницы Новосибирска, которая утонула в Катуни 3 сентября. Об этом сегодня сообщают региональные спецслужбы. Согласно данным ГОЧС и ПБ Республики Алтай, тело девушки находилось на каменистой косе посреди русла реки.
О находке 20 сентября сообщили очевидцы. Сигнал поступил из посёлка Известкового Майминского района Республики Алтай, сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что сибирячка утонула в районе села Элекмонар. Она пыталась снять на видео свой заплыв.
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