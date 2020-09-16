Тестостерон и коронавирус: врач-уролог рассказал о влиянии инфекции на мужскую фертильность и потенцию

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Врач рассказал об опасности коронавируса для мужского здоровья; стала известна взаимосвязь COVID-19 и тестостерона.

Согласно последним исследованиям, мужчины в полтора раза чаще заболевают коронавирусом и в полтора раза чаще умирают от него. Это связано с мужской хромосомой. О том, насколько опасен коронавирус для мужского здоровья и чем может обернуться его лечение, рассказал действительный член Европейской ассоциации урологов, кандидат медицинских наук, доцент Зуфар Хакимходжаев. Слова врача цитирует радио Sputnik.

Влияние тестостерона

"Есть данные, что уровень тестостерона влияет на тяжесть заболевания. Возможно, именно поэтому у некоторых молодых мужчин коронавирус провоцирует длительное недомогание, инсульты и инфаркты. Он принадлежит к той же группе вирусов, что и SARS — возбудитель атипичной пневмонии, которая в некоторых случаях приводила к воспалительным процессам в мужских половых железах", — заявил Зуфар Хакимходжаев.

Страх бесплодия

На данный момент мало данных о том, провоцирует ли коронавирусная инфекция бесплодие. Однако уролог подчеркнул, что в любом случае мужчины должны наблюдать за собой, внимательно относиться к своему здоровью и стараться не заразиться.

"О всех патологиях нужно обязательно говорить, чтобы врач мог назначить правильное лечение. Например, дексаметазон является кортикостероидом, и его следует применять с осторожностью, так как любые стероиды сильно влияют на половую функцию", — объяснил Хакимходжаев.

Влияние на потенцию

Зуфар Хакимходжаев отметил, что в некоторых протоколах лечения коронавирусной инфекции предусмотрены препараты, снижающие уровень тестостерона. Поэтому после лечения и выздоровления мужчина должен внимательно следить за своим здоровьем. В случае возникновения проблем с мужским здоровьем нужно обязательно обратиться к урологу-андрологу.

Напомним, вчера врачи поделились рецептами вкусных блюд, положительно влияющих на мужскую потенцию.