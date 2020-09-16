Труп женщины со спущенными колготками нашли в Бердске: подозреваемого отправили в СИЗО
Фото СКР
Суд отправил под арест жителя Новосибирской области, которого обвиняют в смерти женщины; её тело обнаружили на окраине Бердска спустя сутки.
Подозреваемого в причинении смерти по неосторожности отправили в СИЗО на два месяца. Об этом 21 сентября сообщается на сайте Бердского городского суда.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что в лесном массиве Бердска 13 сентября нашли тело женщины со следами насильственной смерти. На её теле были обнаружены побои, а также у неё были спущены колготки.
Предполагаемого убийцу нашли на следующий день. Следствие установило, что незадолго до гибели между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Он обострился тем, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии СК, он схватил женщину за волосы и несколько раз ударил её по голове. От полученных травм жертва скончалась.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Напомним, на прошлой неделе в Ярославской области задержали предполагаемого убийцу двух девочек из Омска.
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