Труп женщины со спущенными колготками нашли в Бердске: подозреваемого отправили в СИЗО

Фото СКР

Суд отправил под арест жителя Новосибирской области, которого обвиняют в смерти женщины; её тело обнаружили на окраине Бердска спустя сутки.

Подозреваемого в причинении смерти по неосторожности отправили в СИЗО на два месяца. Об этом 21 сентября сообщается на сайте Бердского городского суда.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что в лесном массиве Бердска 13 сентября нашли тело женщины со следами насильственной смерти. На её теле были обнаружены побои, а также у неё были спущены колготки.

Предполагаемого убийцу нашли на следующий день. Следствие установило, что незадолго до гибели между мужчиной и женщиной произошёл конфликт. Он обострился тем, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По версии СК, он схватил женщину за волосы и несколько раз ударил её по голове. От полученных травм жертва скончалась.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Напомним, на прошлой неделе в Ярославской области задержали предполагаемого убийцу двух девочек из Омска.