Убил за громкую музыку: в Новосибирске вынесли жёсткий приговор любителю тишины

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В Новосибирской области суд присяжных признал 77-летнего мужчину виновным в убийстве из-за громкой музыки; его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

В Новосибирской области вынесен приговор по делу об убийстве из-за громкой музыки. Присяжные признали виновным 77-летнего пенсионера.

Следствием и судом установлено, что 6 августа 2019 года в садоводческое товарищество «Ивушка» прибыла компания с целью отметить день рождения 34-летнего владельца дачи. В ходе празднования торжества около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 77-летний мужчина с ружьём. Ему не понравилось, что на соседнем участке слишком громко играет музыка.

В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась, а пожилой сосед произвёл из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летниму соседу по даче.

«Приятели потерпевшего смогли отобрать у соседа ружьё. На автомобиле гости в кратчайшее время доставили пострадавшего в больницу. Во время операции мужчина умер», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, который закрылся в своём дачном доме.

Приговором суда мужчина приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, 18 сентября стало известно, что дело солдата Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных.