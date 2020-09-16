Учёные объяснили тягу мужчин к пышным женщинам
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Тяге мужчин к дамам с пышными формами нашли научное объяснение; девушки в теле ассоциируются у сильного пола с вкусной едой и хорошим настроением.
Любовь мужчин к девушкам с пышными формами имеет ряд причин. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
По мнению экспертов, интерес мужчин к полным дамам связан с едой, так как это одно из лучших совместных занятий для влюблённых.
Кроме того, пышных женщин приятнее обнимать.
Наконец, мужчины выбирают обладательниц пышных форм, поскольку обычно они очень разговорчивы и отличаются игривым и добрым характером.
Авторы исследования также отметили, что пышнотелые женщины кажутся мужчинам здоровыми и способными проявлять большую заботу о любимом, а не о себе.
Напомним, ранее учёные рассказали, как погода влияет на мозг.
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