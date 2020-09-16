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Учёные объяснили тягу мужчин к пышным женщинам

сегодня 11:27

Фото pixabay.com

Тяге мужчин к дамам с пышными формами нашли научное объяснение; девушки в теле ассоциируются у сильного пола с вкусной едой и хорошим настроением.

Любовь мужчин к девушкам с пышными формами имеет ряд причин. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

По мнению экспертов, интерес мужчин к полным дамам связан с едой, так как это одно из лучших совместных занятий для влюблённых.

Кроме того, пышных женщин приятнее обнимать.

Наконец, мужчины выбирают обладательниц пышных форм, поскольку обычно они очень разговорчивы и отличаются игривым и добрым характером.

Авторы исследования также отметили, что пышнотелые женщины кажутся мужчинам здоровыми и способными проявлять большую заботу о любимом, а не о себе.

Напомним, ранее учёные рассказали, как погода влияет на мозг.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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