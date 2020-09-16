Умер в день рождения: новосибирский пенсионер застрелил соседа по даче за громкую музыку

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В Новосибирской области осудили 77-летнего мужчину, который застрелил соседа по даче; трагедия произошла, на участке, куда 34-летний хозяин с компанией друзей приехал отметить день рождения.

Присяжные заседатели в Новосибирской области признали 77-летнего пенсионера виновным в убийстве соседа. Суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 6 августа 2019 года в садоводческом товариществе «Ивушка», где компания отмечала день рождения 34-летнего владельца дачи.

«В ходе празднования торжества около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 77-летний мужчина с ружьём из-за того, что на соседнем участке играла громко музыка. В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась, а пожилой сосед, произвёл из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летниму соседу по даче», — описали события в пресс-службе.

После того как приятели потерпевшего отобрали у мужчины ружьё, он закрылся в своём дачном доме, а гости доставили потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение.

Однако спасти именинника не удалось.

Напомним, ранее пьяный нижегородец убил прохожего за оскорбление.