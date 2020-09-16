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В Чите из-за коронавируса на карантин отправили более 600 детей

сегодня 09:09

Фото pixabay.com

Более 600 детей отстранены от учёбы из-за коронавируса в Чите; об этом сообщили в комитете образования.

Из-за заражения коронавирусом в Чите от занятий отстранены 623 школьника. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказала председатель комитета образования Оксана Кирик, сообщает «МК-Чита».

По словам Кирик, из-за регистрации случаев коронавирусной инфекции закрыты 25 классов в 16 школах.

Ранее власти Читы сообщали об 11 закрытых из-за коронавируса классах.

Напомним, 17 сентября мэр Новосибирска перечислил школы и детские сады с закрытыми из-за коронавируса классами и группами.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Забайкальский край
карантин
коронавирус

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