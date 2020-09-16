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В Новосибирске эвакуировали студентов аграрного университета

сегодня 10:48

Фото «АСТ-54»

Студентов НГАУ эвакуировали утром понедельника; предположительно, речь может идти о сообщении о минировании.

В Новосибирске эвакуировали студентов государственного аграрного университета. Об этом утром 21 сентября сообщили подписчики паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Точная причина эвакуации не сообщается. Очевидцы утверждают, что поступило сообщение о минировании. Сиб.фм обратится за комментарием в региональные правоохранительные органы.

Минувшей ночью также поступало сообщение о минировании Новосибирского государственного университета. Оно оказалось ложным.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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