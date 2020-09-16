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В Новосибирской области коронавирус нашли у 13 учителей

сегодня 16:55

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Коронавирус подтверждён у 13 педагогов в школах региона; об этом сообщил глава минобра.

В Новосибирской области коронавирус подтверждён у 13 педагогов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.

«Сегодня речь идёт о 13 педагогах в 9 школах. Это которые находятся у нас под контролем. А в принципе под подозрением и те, кто переболели, — 23 или 24 человека, точно сейчас не могу сказать», — сообщил министр.

Из-за коронавируса в Новосибирске на карантин закрыты 37 классов и пять групп в дошкольных учреждениях.

Напомним, из-за коронавируса в Омске полностью закрыли девять школ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

школы
новосибирск
коронавирус

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