В Новосибирской области коронавирус нашли у 13 учителей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Коронавирус подтверждён у 13 педагогов в школах региона; об этом сообщил глава минобра.

В Новосибирской области коронавирус подтверждён у 13 педагогов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.

«Сегодня речь идёт о 13 педагогах в 9 школах. Это которые находятся у нас под контролем. А в принципе под подозрением и те, кто переболели, — 23 или 24 человека, точно сейчас не могу сказать», — сообщил министр.

Из-за коронавируса в Новосибирске на карантин закрыты 37 классов и пять групп в дошкольных учреждениях.

Напомним, из-за коронавируса в Омске полностью закрыли девять школ.