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В Республике Алтай школы целого района перевели на удалёнку из-за коронавируса

сегодня 10:19

Фото из открытых источников

В Кош-Агачском районе Республики Алтай детям запретили ходить в школу; учиться они будут удалённо.

Все школы Кош-Агачского района в Республике Алтай перевели на дистанционное обучение. Из-за распространения коронавирусной инфекции такое решение принял оперативный штаб района.

Отмечается, что в районе сложилась тяжёлая ситуация с заражением коронавирусом.

«После завершения сенокоса жители района начали снова проводить массовые мероприятия: свадьбы, религиозные обряды и т. д.», — пояснил всплеск заражений глава муниципалитета Серикжан Кыдырбаев.

С 21 сентября по 4 октября школы районного центра Кош-Агач переходят на дистанционное обучение. В городе будет работать один дежурный детский сад. Полицейские будут выявлять детей, находящихся на улице без причины, сообщает ИА «Красная весна».

Запрещаются массовые мероприятия, в том числе свадьбы и юбилеи.

Напомним, накануне в Республике Алтай побит суточный рекорд по числу выявленного коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

школы
Республика Алтай
коронавирус
дистанционное обучение

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