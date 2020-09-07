В России возобновились полёты в несколько зарубежных стран

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Россия возобновляет авиационное сообщение с четырьмя зарубежными странами; распоряжение подписал премьер-министр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей, сообщается на сайте правительства.

«Для граждан ещё четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», ‒ говорится в сообщении.

Как сообщают «Ведомости», полёты будут выполняться один раз в неделю. Сообщение с Казахстаном, Белоруссией и Киргизией начнётся уже сегодня, 21 сентября, а с Южной Кореей – 27.

С 1 августа международные полёты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже ‒ из Новосибирска и Калининграда. Авиасообщение возобновлено с Великобританией, Швейцарией, Турцией, Танзанией, Австрией, Черногорией, Абхазией и Польшей.

Напомним, Сиб.фм подробно рассказал о правилах въезда для россиян в зарубежные страны.