В Сеть попало видео жестокого избиения девочкой из Иркутска своего сверстника

Фото из открытых источников

Полиция в Братске начала проверку после появления в Сети видео жестокой драки; девочка избила сверстника.

В Братске полицейские проводят проверку по факту обнаружения в социальных сетях видео, на котором девочка избивает своего сверстника. В ходе проведённых оперативных действий было установлено, что главной героиней стала 13-летняя школьница. Видео было сделано в июле 2020 года. Об этом сообщает ИА «ИрСити».

По сведениям инспекторов по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Братское», 13-летняя учащаяся одной из школ города, состоящая на профилактическом учёте в полиции, в ходе внезапно возникшего конфликта причинила телесные повреждения своему знакомому. При этом отмечается, что заявление от родителей пострадавшего ребёнка в полицию не поступало.

Для недопущения подобных ситуаций в будущем полиция, психологи и педагоги намерены принять дополнительные меры. Действиям родителей несовершеннолетней драчуньи также будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, 12 сентября пподростки толпой избили мужчину в Новосибирске.