В Забайкалье запретили любые мероприятия с участием более 50 человек из-за второй волны коронавируса

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В Забайкалье запретили мероприятия с участием более 50 человек; сибирякам будут измерять температуру и обяжут строго соблюдать масочный режим.

Правительство Забайкальского края с понедельника ввело запрет на проведение мероприятий с участием больше 50 человек без предварительного согласования с краевыми властями, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

«Чтобы провести мероприятия, где будут участвовать более 50 человек, организатор обязан уведомить уполномоченный орган (губернатора или уполномоченное им лицо) не менее чем за семь календарных дней до начала мероприятия», — говорится в сообщении.

На массовых мероприятиях должна быть обеспечена термометрия, а зрители обязаны соблюдать масочный режим и держаться друг от друга на дистанции 1,5 метра.

В последние недели в крае постоянно растёт число зарегистрированных случаев заболевания. По последним данным, всего зафиксировано 5 657 случаев заражения, в том числе 61 за последние сутки. Выписаны 4 614 человек, 65 пациентов умерли.

По информации краевого Минздрава, в Забайкалье развернуто 595 коек для пациентов с коронавирусом, в формате моностационаров работают четыре медучреждения. Загруженность коек составляет почти 85 % — на стационарном лечении находятся 503 человека.

Напомним, в Кузбассе вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей.