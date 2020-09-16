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ВК «Локомотив» вышел в полуфинальный этап Кубка России по волейболу

сегодня 20:07

Фото пресс-службы ВК "Локомотив"

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» попал в полуфинал Кубка России; следующий этап турнира пройдёт в ноябре.

Волейбольный клуб «Локомотив» проиграл последний матч предварительного этапа Кубка России, но набранных ранее очков хватило для выхода в полуфинал турнира. За восемь игр новосибирцы набрали 16 очков и в своей таблице уступили только «Кузбассу», который лидирует с 22 очками.

Помимо «Локомотива» в полуфинальный этап прошли: «Зенит» (Казань), «Кузбасс» (Кемерово), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), «Факел" (Новый Уренгой), «Енисей» (Красноярск), «Белогорье» (Белгород), «Газпром-Югра» (Сургут), АСК (Нижний Новгород), «Урал» (Уфа) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск).

Полуфинальный этап запланирован на 6-8 ноября. В финал пройдёт четыре команды. Места проведения этих этапов турнира определят 28 сентября.

Напомним, сегодня ХК «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата.

Автор:
Денис Калин

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Теги

волейбол
ВК «Локомотив»
кубок России

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