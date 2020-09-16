Влетела фура: пожилой водитель «Жигулей» погиб в ДТП в Новосибирской области

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

Пожилой сибиряк погиб в жёстком ДТП в Чановском районе; в автомобиль мужчины на полной скорости влетела фура.

Смертельное ДТП произошло в Чановском районе. 60-летний водитель на «Жигулях» не заметил фуру при развороте на трассе и МАЗ на полной скорости протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«20.09.2020 в 10.30 на 1073-м км автодороги Р-254 «Иртыш» 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, следовавший со стороны Омска в сторону Новосибирска, при совершении разворота, не убедившись в безопасности манёвра, столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ, двигавшимся в попутном направлении», – говорится в сообщении.

Жёсткое столкновение не оставило пожилому сибиряку шансов. Несмотря на госпитализацию, он скончался от травм в Чановской районной больнице.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Напомним, сегодня водитель «Газели» сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и рваными ранами лица.