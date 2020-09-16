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Вместо виагры: как орехи помогают заниматься сексом

сегодня 17:17

Фотографии с сайта pixabay.com

По статистике каждый третий человек сталкивается с определёнными проблемами в занятиях сексом; медики рассказали, как улучшить сексуальную жизнь с помощью орехов.

Всего 60 грамм орехов могут значительно повлиять на секс в положительную сторону. В этом уверены врачи с МедикФорум.

Они провели сложную научную работу, которая исследовала влияние еды на секс. Отдельной темой в этом исследовании стали орехи. Людей разделили на две контрольные группы, одна из которых получала только здоровое питание, а вторая питалась так, как хочет. Но некоторые люди из второй группы получали по 60 грамм орехов в день.

В результате выяснилось, что, разумеется, здоровее в сексуальной жизни чувствовали себя люди с правильным питанием. Но среди тех, кто питался неправильно, гораздо лучший секс имели те, кто ежедневно употреблял орехи. Они влияли и на общее состояние организма, и на качество семени у мужчин.

Таким образом, считают врачи, в некоторых случаях орехи могут стать отличной альтернативой виагре.

Напомним, сексологи рассказали, как доставить мужчине удовольствие в постели.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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секс

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