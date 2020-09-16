Врач рассказал о потенциально опасном заболевании желчного пузыря

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Специалист рассказал о полипах в желчном пузыре; в 30 процентах случаев они могут перерасти в рак.

Полипы в желчном пузыре могут привести к раку. Об этом сообщил кандидат медицинских наук и хирург-онколог Иван Карасёв на своей странице в Instagram.

По его словам, полипы в желчном пузыре могут не находить в течение длительного времени. Они появляются из-за наследственной предрасположенности, плохом питании, хроническом холицистете, ДЖВП. Чаще всего они встречаются у лиц женского пола и старше 30 лет.

Виды полипов:

Холестериновые — образуются из-за дефекта метаболизма холестерина.

Воспалительные — результат хронического воспаления в стенке желчного пузыря

Аденоматозные — доброкачественная опухоль в виде полиповидного разрастания железистой ткани.

Папиллома — доброкачественная опухоль слизистой оболочки желчного пузыря в виде сосочковых разрастаний.

Часто полипы случайно находят во время УЗИ. Для более детального описания полипов используют эндоскопическую ультрасонографию. Она позволяет уточнить структуру и локализацию полипа.

В большинстве случаев полипы не представляют опасность, однако частота их малигнизации (приобретение клетками нормальной или патологически изменённой ткани организма свойств злокачественной опухоли) – от 10 до 33%. Полипы удаляют хирургическим путём. Если их размер менее 1 см, то наблюдают с УЗИ контролем 1 раз в 6 месяцев в течение 2 лет.

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