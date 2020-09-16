Врач рассказал о потенциально опасном заболевании желчного пузыря
Фото letidor.ru
Специалист рассказал о полипах в желчном пузыре; в 30 процентах случаев они могут перерасти в рак.
Полипы в желчном пузыре могут привести к раку. Об этом сообщил кандидат медицинских наук и хирург-онколог Иван Карасёв на своей странице в Instagram.
По его словам, полипы в желчном пузыре могут не находить в течение длительного времени. Они появляются из-за наследственной предрасположенности, плохом питании, хроническом холицистете, ДЖВП. Чаще всего они встречаются у лиц женского пола и старше 30 лет.
Виды полипов:
Холестериновые — образуются из-за дефекта метаболизма холестерина.
Воспалительные — результат хронического воспаления в стенке желчного пузыря
Аденоматозные — доброкачественная опухоль в виде полиповидного разрастания железистой ткани.
Папиллома — доброкачественная опухоль слизистой оболочки желчного пузыря в виде сосочковых разрастаний.
Часто полипы случайно находят во время УЗИ. Для более детального описания полипов используют эндоскопическую ультрасонографию. Она позволяет уточнить структуру и локализацию полипа.
В большинстве случаев полипы не представляют опасность, однако частота их малигнизации (приобретение клетками нормальной или патологически изменённой ткани организма свойств злокачественной опухоли) – от 10 до 33%. Полипы удаляют хирургическим путём. Если их размер менее 1 см, то наблюдают с УЗИ контролем 1 раз в 6 месяцев в течение 2 лет.
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