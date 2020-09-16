Выплата 10000: осталось несколько дней, чтобы получить деньги на детей

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Семьи с детьми до 16 лет могут подать заявления на выплаты в размере 10 000 рублей до 30 сентября; заявку рассмотрят в течение восьми рабочих дней.

Подать заявку на выплаты родители детей до 16-ти лет могут только до 30 сентября. Заявление на путинские выплаты в размере 10 000 рублей рассмотрят в течение восьми рабочих дней, после чего перечислят деньги.

Отправить заявления могут семьи, которые ранее не обращались за путинскими выплатами. Они получат деньги сразу за два месяца, в которые выплачивалось пособие – июнь и июль.

В июне выплачивали пособие для семей с детьми от 3 до 16 лет, в июле на всех детей до 16 лет. Есть несколько условий для получения денег:

- на июньскую выплату могут претендовать семьи, в которых ребёнку с апреля по сентябрь 2020 года исполнилось 3 года (подать заявление нужно в месяц, в котором ребёнок достиг трёх лет);

- июльская выплата перечислялась семьям с детьми, в которых ребёнку исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года не позже 30 сентября.

- родители и ребёнок должны иметь российское гражданство и проживать на территории РФ.

Заявление также можно подать через портал госуслуг или в МФЦ.

Напомним, в России выплачиваются деньги на третьего ребёнка в семье. Ежемесячное пособие составляет 10,4 тысячи рублей и перечисляется до достижения ребёнком трёхлетнего возраста.