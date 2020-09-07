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Выявлен необычный предвестник опухоли мозга

сегодня 21:38

Фото pixabay.com

Диагностика опухоли мозга – дело сложное; уловить начало её роста можно по весьма простому признаку.

Учёные установили, что когда вы слышите сами себя, это может быть тревожным симптомом. Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории рассказал «АиФу», когда стоит начинать беспокоиться.

Научное название эффекта — аутофония. Или, проще – шум в ушах. Он может возникать непроизвольно и также заканчиваться, длительность – всего несколько секунд. Это считается вариантом нормы, связанным с повышением артериального давления, резкой сменой положения тела, переутомлением или же эмоциональным напряжением. Иногда вы просто слышите, как кровь движется по сосудам на уровне головного мозга.

Второй вариант – гораздо хуже. Это когда аутофония предвещает патологические изменения. Она свойственна людям со слабыми стенками сосудов. Но аутофония свидетельствует и о воспалении слухового нерва или нейросенсорной тугоухости. Воспаление может свидетельствовать о развивающейся опухоли мозга. Если вы подвержены регулярным приходам аутофонии – стоит обратиться к ЛОР-врачу, пока не стало слишком поздно.

Напомним, 7 сентября стало известно, как самостоятельно снизить давление, без обращения к врачу.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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