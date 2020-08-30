Забываете слова и теряете ключи? – врачи назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

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Сегодня, 21 сентября, во всём мире отмечается Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера; в России этим заболеванием страдает порядка 2 миллионов пожилых человек.

Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается сегодня, 21 сентября. Медики рассказали, по каким симптомам можно распознать недуг.

Первый признак проблем с памятью — постоянная забывчивость.

«Забывать вещи или имена, даты дней рождений в старшем возрасте – это нормально. Если такая забывчивость становится регулярной, лучше обратиться к доктору», — сказал врач-невролог АО «Медицина» Анна Терехова.

Также люди начинают терять ориентиры и могут заблудиться в собственном районе.

«Постоянная потеря вещей также может быть одной из причин начала болезни. Регулярная потеря сумок, зонтов, ключей, шляп, шарфов, кошельков, документов должна насторожить», — объяснила специалист.

Также медик уточнила, что иногда человеку бывает трудно подобрать слова или он неверно трактует их значение.

«Если ваш родственник вдруг перестал общаться со знакомыми, стал постоянно проводить время перед телевизором, пребывать в плохом настроении, проявлять неряшливость и пренебрегать правилами личной гигиены – это повод для беспокойства», — добавила врач.

Напомним, ранее врач рассказал о симптомах рака на ранней стадии у детей.