Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Забываете слова и теряете ключи? – врачи назвали первые симптомы болезни Альцгеймера

сегодня 15:30

Фото pixabay.com

Сегодня, 21 сентября, во всём мире отмечается Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера; в России этим заболеванием страдает порядка 2 миллионов пожилых человек.

Международный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается сегодня, 21 сентября. Медики рассказали, по каким симптомам можно распознать недуг.

Первый признак проблем с памятью — постоянная забывчивость.

«Забывать вещи или имена, даты дней рождений в старшем возрасте – это нормально. Если такая забывчивость становится регулярной, лучше обратиться к доктору», — сказал врач-невролог АО «Медицина» Анна Терехова.

Также люди начинают терять ориентиры и могут заблудиться в собственном районе.

«Постоянная потеря вещей также может быть одной из причин начала болезни. Регулярная потеря сумок, зонтов, ключей, шляп, шарфов, кошельков, документов должна насторожить», — объяснила специалист.

Также медик уточнила, что иногда человеку бывает трудно подобрать слова или он неверно трактует их значение.

«Если ваш родственник вдруг перестал общаться со знакомыми, стал постоянно проводить время перед телевизором, пребывать в плохом настроении, проявлять неряшливость и пренебрегать правилами личной гигиены – это повод для беспокойства», — добавила врач.

Напомним, ранее врач рассказал о симптомах рака на ранней стадии у детей.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92194
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41543
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39108
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31177
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23935
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20192
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19977
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября