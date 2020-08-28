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Заказал конкурента: следователи получили новые данные по делу красноярского бизнесмена Быкова

сегодня 14:45

Фото СК и ФСИН

Красноярские следователи получили данные о том, что бизнесмен Анатолий Быков пытался совершить заказное преступление; следствие продолжает поиск доказательств.

Следователи Красноярска получили данные о причастности бизнесмена Анатолия Быкова к попытке заказного убийства в начале нулевых. Следствие проверит эту информацию, сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

«В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Подстрекательство к убийству», – пишет пресс-служба.

Бизнесмена Анатолия Быкова обвиняют в руководстве преступной группировкой в начале нулевых.

По предварительной версии следствия, в 2004 году Быков заказал знакомому вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Попытка убийства не удалась, несмотря на то что киллер обстрелял автомобиль из автомата. Грабовский смог скрыться.

Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств.

Напомним, ранее киллер Татарин дал показания по делу Быкова.

Автор:
Денис Калин

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Теги

Красноярский край
Анатолий Быков

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