Законопроект: в России упростят схему регистрации права собственности на земельные участки и гаражи

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Новый законопроект может быть принят до конца года; более 3,5 миллионов земельных участков и гаражей в России до сих пор остаются не оформленными.

Законопроект о «гаражной амнистии» внесён в правительство РФ и может быть принят до конца текущего года. Об этом на встрече с президентом страны Владимиром Путиным сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, проект предусматривает, что при содействии местных органов власти граждане смогут в упрощённом порядке оформить права на землю и гаражи. Путин в свою очередь спросил Скуфинского, есть ли какие-то сложности на этом направлении.

«Сложностей не видим. Председатель правительства эту тему поддерживает, поэтому пока всё движется у нас в графике», — ответил руководитель ведомства.

Также Скуфинский рассказал, что ещё с советских времен более 3,5 миллионов земельных участков и гаражей остаются не оформленными. По его словам, это часто приводит к тому, что люди не могут эту собственность ни продать, ни передать по наследству.

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» был внесён в правительство ещё в феврале этого года. Законопроект устанавливает перечень документов, которые подтвердят владение гражданина объектом.

Упрощённая схема регистрации предусмотрена для тех, кто возвёл гараж или использовал его в кооперативе до введения Градостроительного кодекса, т.е. до 30 декабря 2004 года.

При этом, органы местного самоуправления будут работать над выявлением гаражей и машино-мест, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Напомним, 17 сентября в Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по безработице.