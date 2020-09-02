Застрявшим в Таиланде российским туристам грозит тюрьма с внесением в чёрные списки

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На территории Таиланда остаются около 150 тысяч иностранных граждан; нахождение в королевстве после окончания визы или разрешения является правонарушением.

Туристам, которые застряли в Таиланде из-за пандемии коронавируса, пригрозили тюрьмой, если они не успеют продлить визы до 26 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полицейского иммиграционного бюро Таиланда в Bangkok Post.

Нарушителей миграционного режима ожидает арест, пребывание в иммиграционной тюрьме и депортация с внесением в чёрные списки.

«По иммиграционному законодательству, нахождение в стране после окончания срока действия визы карается тюремным заключением и штрафом», — заявил полковник Паккапхонг Сай-Убон.

Кроме того, за 90 дней нахождения в стране после окончания визы или безвизового разрешения на пребывание нарушитель лишается права въезда в Таиланд на год. Продолжительность бана зависит от срока нелегального нахождения в стране. В случае, если виза просрочена на 10 лет, турист пожизненно лишится права въезда в королевство.

Сейчас на территории Таиланда остаются около 150 тысяч иностранных граждан, легальные сроки пребывания которых в стране давно закончились. Визовая амнистия в связи с прекращением пассажирских авиаперевозок из-за пандемии COVID-19 продлевалась в Таиланде несколько раз. По словам полковника Сай-Убона, 26 сентября она закончится.

«Многие иностранные туристы предпочитают оставаться в Таиланде и не пользуются вывозными авиарейсами, так как в их странах большое количество заболевших COVID-19 и пандемия пока продолжается. Но по закону нахождение в королевстве после окончания визы или разрешения — это правонарушение», — заявил представитель полицейских властей.

При этом получить новую визу, в том числе долгосрочную туристическую, не выезжая из страны, невозможно. Проблема ещё и в том, что международное авиасообщение с Таиландом, за исключением вывозных рейсов, пока не возобновлено, а сухопутные и морские границы королевства по-прежнему закрыты.

Российские власти заявили о прекращении вывозных рейсов с 21 сентября. Таким образом, у россиян, которые застряли в Таиланде с просроченными визами, могут возникнуть проблемы.

Напомним, 2 сентября Пхукет изменил правила въезда для туристов.