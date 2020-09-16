Актёр Дмитрий Жулин разбился насмерть в автоаварии

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Актёр Дмитрий Жулин разбился в аварии; звезда сериала «Охота на Берию» врезался на полном ходу в рейсовый автобус и скончался на месте.

Актёр Дмитрий Жулин разбился на машине Renault Duster на 61-м километре трассы Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. ДТП случилось в 9:00 в понедельник, 21 сентября.

По предоставленной УМВД по Владимирской области информации, артист при выезде на главную дорогу не уступил маршрутному автобусу районного сообщения Гусь-Хрустальный — Колпь.

В автомобиле кроме Жулина находился ещё один человек, его доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщается в Telegram-канале «Подъём».

Дмитрий Жулин прославился после исполнения роли в сериале «Александровский сад» (2005). Также он играл в фильме «Экстраскоп» (2004), «Если у вас нету тёти» (Украина, 2007). В 2009 году после съёмок сериала «Охота на Берию» актёр ушёл в монастырь и стал послушником. Позднее Жулин вернулся в профессию.

Напомним, российская телеведущая прогулялась голой по проезжей части и попала на видео.