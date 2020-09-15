Актера Павла Прилучного ищут новосибирские приставы

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Павел Прилучный попал в базу новосибирских должников; артист проживал в столице Новосибирска в детстве.

Актёр Павел Прилучный, долгое время проживавший в Новосибирске, попал в базу должников. Информация доступна на сайте управления судебных приставов по региону.

В конце августа в отношении Прилучного открыли новое исполнительное производство: актер не заплатил госпошлину, присужденную судом.

Возможно, артист остался должен госпошлину за услугу по расторжению брака с актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги были женаты с 2011 по 2020 год.

Напомним, бывшая жена Прилучного назвала Карпович «особью женского пола».