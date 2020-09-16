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Бабье лето уходит: прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

сегодня 08:58

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске на смену бабьему лету приходят дожди; самые сильные осадки ожидаются город в четверг, 24 сентября.

В Новосибирске теплая и солнечная погода сменится пасмурной и дождливой. По данным сервиса gismeteo, сегодня, 22 сентября, будет облачно, а во второй половине дня начнется дождь.

С 23 сентября температура воздуха будет не выше +12 градусов. Вплоть до воскресенья, 27 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди.

С 27 сентября по 30 сентября дождей не прогнозируют, однако будет прохладно и пасмурно.

Напомним, ученые узнали, как погода влияет на мозг.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
погода
дождь

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