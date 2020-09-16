Бабье лето уходит: прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие дни

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске на смену бабьему лету приходят дожди; самые сильные осадки ожидаются город в четверг, 24 сентября.

В Новосибирске теплая и солнечная погода сменится пасмурной и дождливой. По данным сервиса gismeteo, сегодня, 22 сентября, будет облачно, а во второй половине дня начнется дождь.

С 23 сентября температура воздуха будет не выше +12 градусов. Вплоть до воскресенья, 27 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность и дожди.

С 27 сентября по 30 сентября дождей не прогнозируют, однако будет прохладно и пасмурно.

Напомним, ученые узнали, как погода влияет на мозг.