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Банки в России начали зачислять зарплаты по номеру телефона

сегодня 14:52

Фото pixabay.com

Российские банки начали перевод зарплат по номеру телефона; функционал переводов от компаний в адрес физлиц заработал через систему быстрых платежей.

В России заработал функционал переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Это позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.

Как пишут «Известия», первым этот сервис стал доступным у Делобанка (группа СКБ-Банка), инструментарий появился 21 сентября.

Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы.

«Механизм будет востребован также микрофинансовыми организациями при выплате займов клиентам», — пояснила «Известиям» директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Банки «Веста» (группа МКБ), ПСБ, «Абсолют», «Открытие», Росбанк, «Тинькофф», «Дом.РФ», «Зенит» и УБРиР работают над появлением такого функционала в своих системах, рассказали газете их представители.

В «Дом.РФ» отметили, что запуск запланирован на октябрь 2020 года, в «Весте» и ПСБ — на конец 2020-го, в УБРиР — на I квартал 2021 года, а в Абсолют Банке — на первое полугодие 2021-го, передаёт газета.

В Центробанке РФ изданию рассказали, что изучают вопрос необходимости создания в СБП централизованного сервиса по переводу зарплат.

Напомним, власти увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

зарплата
банки
перечисления

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