Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Белку-негритянку сфотографировал житель новосибирского Академгородка

сегодня 12:59

Фото Михаила Тумайкина и Wikipedia

В Сети появилось фото необычной белки; она чёрного цвета.

Житель новосибирского Академгородка Михаил Тумайкин сфотографировал белку необычного чёрного цвета.

Снимок появился на странице автора в социальной сети Facebook.

«Легендарная чёрная белка посетила сегодня и нашу рябину. Любительница ягод оказалась с белым пузиком», написал Михаил Тумайкин.

Оказывается, для белок является нормальным такой необычный для человеческого глаза цвет шерсти. В природе встречаются белки-меланисты с совершенно чёрным мехом и альбиносы, а также пегие белки, мех которых покрыт белыми пятнами.

Напомним, жителей Академгородка попросили подкормить голодающих белок.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Академгород
Новосибирск.
белки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92642
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41715
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39976
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31336
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24044
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20393
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20182
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября