Белку-негритянку сфотографировал житель новосибирского Академгородка
Фото Михаила Тумайкина и Wikipedia
В Сети появилось фото необычной белки; она чёрного цвета.
Житель новосибирского Академгородка Михаил Тумайкин сфотографировал белку необычного чёрного цвета.
Снимок появился на странице автора в социальной сети Facebook.
«Легендарная чёрная белка посетила сегодня и нашу рябину. Любительница ягод оказалась с белым пузиком», написал Михаил Тумайкин.
Оказывается, для белок является нормальным такой необычный для человеческого глаза цвет шерсти. В природе встречаются белки-меланисты с совершенно чёрным мехом и альбиносы, а также пегие белки, мех которых покрыт белыми пятнами.
Напомним, жителей Академгородка попросили подкормить голодающих белок.
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